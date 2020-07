Giulia Montanarini è diventata mamma a 44 anni: il post dell'ex tronista di Uomini e Donne pieno di gioia e felicità per la nuova arrivata

Giulia Montanarini, bellissima ex tronista di Uomini e Donne, è diventata mamma a 44 anni. Giovedì 9 luglio 2o2o è infatti nata la piccola Alice, frutto dell’amore di Giulia con il suo attuale compagno Gianmaria Papa. La donna è apparsa molto felice su Instagram, dove ha condiviso con emozione e orgoglio la foto della manina della sua primogenita, correda da una dedica piena di felicità.

Già tanti sono stati nel frattempo i complimenti dei fan ricevuti dalla modella, che le hanno fatto i loro più sinceri auguri per questa meravigliosa notizia.

Gianmaria e Giulia si sono conosciuti a Roma cinque anni fa. Lui è estraneo al mondo dello spettacolo, dal momento che di professione fa l’odontoiatra.

Se per la Montanarini, Alice è la prima figlia, Papa è già invece padre di altri due figli, un maschio e una femmina, nati da una precedente relazione. Nel corso di una passata intervista, l’ex protagonista del dating show mariano aveva parlato della gravidanza, rivelando come avesse avuto un certo sesto senso che le indicò di essere in dolce attesa.