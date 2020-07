Le dichiarazioni di Arisa hanno lasciato tutti senza parole.

Arisa ancora una volta stupisce tutti i suoi fan con alcune dichiarazioni molto particolari. La cantante sa sempre come provocare tante reazioni diverse, sia durante le sue interviste che sui social network. I suoi look da vera trasformista, la sua parrucca, le sue dichiarazioni lasciano sempre tutti a bocca aperta.

Arisa sa come attirare l’attenzione su se stessa, pur rimanendo sempre molto naturale. La cantante è riuscita a stupire nuovamente i suoi fan, con una frase provocatoria che ha colpito nel segno.

Visualizza questo post su Instagram Rutto, scoreggio e amo il sole. #ricominciareancora #rosalbapippa Un post condiviso da Arisa (@arisamusic) in data: 10 Lug 2020 alle ore 12:18 PDT

Arisa stupisce tutti su Instagram

Arisa si diverte moltissimo a provocare i suoi follower su Instagram ed è una cosa che fa di frequente.

Una delle ultime frasi che ha pubblicato ha scatenato una divertente polemica, perché le sue parole sono molto dirette e non lasciano spazio ad alcun dubbio. “Rutto, scorreggio e amo il sole” ha scritto la cantante sul suo profilo Instagram, dopo aver pubblicato una foto di se stessa mentre guarda verso il sole. Un’immagine bellissima, con una frase decisamente meno poetica, ma che ha divertito tutti.

I commenti dei follower sono tutti dalla sua parte. “L’artista può tutto” le hanno scritto e tutti l’appoggiano per la sua ironia e la sua semplicità. A poca distanza da questa foto l’artista ne aveva condivisa un’altra in cui si mostrava naturale in costume, senza trucco e mostrando tutte e sue meravigliose imperfezioni. Anche in questo caso è riuscita a conquistare tutti i fan, perché la sua naturalezza lascia sempre senza parole.

Arisa ora pensa al suo lavoro, alla sua musica e all’estate che si vuole godere a pieno, coinvolgendo anche i suoi follower.