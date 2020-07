Belen Rodriguez si è mostrata sui social in un twerking improvvisato allo specchio che ha letteralmente fatto impazzire i fan

Tra impegni professionali e vita mondana, pare che Belen Rodriguez si stia lasciando alle spalle la nuova rottura col marito Stefano De Martino. La showgirl argentina è infatti apparsa più serena rispetto a qualche settimana fa, come si evince anche dalle sue IG Stories, dove sprizza vitalità da ogni dove.

Nello specifico, in uno degli ultimi video comparsi sul popolare social network, Belen non è certo passata inosservata ai fan. La sua nuova provocazione sexy della presentatrice sudamericana è stata infatti un’autoripresa davanti allo specchio mentre si impegnava in un twerking da infarto.

Il movimento di bacino della splendida soubrette in minigonna ha letteralmente colto nel segno, ricordando la moda lanciato ai massimi livelli da Elettra Lamborghini. Anche Belen sembra essere del resto un vero “asso del mestiere”, mostrandosi in vena di divertimento dopo essere tornata single.

Dayane Mello avverte Belen

Nel mentre, la modella brasiliana Dayane Mello ha voluto lanciare un appello proprio all’indirizzo di Belen Rodriguez per mezzo delle pagine di “Chi”.

La donna l’ha messa in guardia in merito al suo nuovo flirt, ovverosia l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, paparazzato con lei in un bacio di fuoco al largo di Capri. “Apri gli occhi! Lo frequentavo da circa un mese e 1/2. È venuto a Milano e mi ha detto che doveva uscire per una cena di lavoro. Poi ho scoperto che a quella cena c’era Belen”. Così ha dunque rivelato la Mello, che da quel momento capì come l’uomo avesse il piede in due scarpe.