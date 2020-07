Mikaela Neaze Silva ha rivelato di non vedere il suo fidanzato da 7 mesi a causa dell'emergenza Coronavirus.

Mikaela Neaze Silva, la velina bionda di Striscia la Notizia riconfermata per il quarto anno consecutivo, ha rivelato di non vedere il suo fidanzato da ben 7 mesi a causa dell’emergenza Coronavirus.

Mikaela Neaze Silva: il fidanzato

Mentre lei si trova in Italia per motivi di lavoro lui abita a Pechino, dove studia economia e lavora come dj. A causa della pandemia avrebbero deciso di rimandare il loro prossimo incontro, ma la situazione non è facile per nessuno dei due:



“Abbiamo deciso di stare lontani finché l’emergenza Coronavirus non si sarà conclusa definitivamente, quindi non so ancora quando lo rivedrò. Stare senza di lui è duro, durissimo, anche se ci siamo abituati. Però quando sei sicura di aver trovato la persona giusta, e vuoi starci davvero, sei pronta ad affrontare qualsiasi sacrificio”, ha confessato la velina. I due si sono conosciuti all’epoca in cui lei lavorava in un corpo di ballo a Pechino e da allora sono diventati inseparabili.

La relazione durante questi anni si è sempre svolta a “distanza”, ma adesso con l’emergenza Coronavirus in atto per loro sarebbe diventato sempre più difficile incontrarsi. La coppia cerca di rimediare con videochiamate e telefonate, ma è fuor di dubbio che per entrambi la lontananza non sia semplice. Anche la collega di Mikaela vive una relazione a distanza: Shaila Gatta si è fidanzata con il calciatore Leonardo Blanchard, residente a Grosseto, mentre lei abita a Milano.