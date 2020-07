Benedetta Rossi, il cane dall’osteopata: “Sembra sereno”

In tanti si sono preoccupati per le condizioni di Nuvola, il cane di Benedetta Rossi curato da un osteopata.

Benedetta Rossi condivide con i fan gioie e dispiaceri, e sui social non ha mancato neanche di raccontare i problemi del suo cane Nuvola, anziano e da tempo malato alle ossa.

Benedetta Rossi: il cane

In tanti sui social si sono preoccupati per le condizioni di salute di Nuvola, il cane che Benedetta Rossi e suo marito hanno adottato da anni e che ormai è loro compagno indiscusso all’interno dell’agriturismo in cui abitano.

La food blogger di recente ha rivelato ai fan che per aiutare il suo amico a quattro zampe a “stare meglio” (soffrirebbe di gravi problemi alle ossa) lei e suo marito avrebbero contattato un’osteopata – diventata tra le altre cose grande amica di entrambi – che offrirebbe a Nuvola i suoi speciali trattamenti.



Benedetta Rossi non è l’unica ad aver fatto preoccupare i fan per via delle condizioni del suo cane. Come lei anche molte altre vip amano aggiornare il pubblico sulle condizioni dei loro amici a quattro zampe: Chiara Ferragni ad esempio ha rivelato che la sua cagnolina, Matilda, purtroppo è stata colpita da un tumore.