Clizia Incorvaia ha mandato in visibilio i suoi fan di Instagram con un ballo senza freni a bordo di un tre ruote con vista mare: il video

Senza dubbio una delle protagoniste incontrastate del Grande Fratello Vip 4, Clizia Incorvaia continua ad avere un grande successo soprattutto sui social network. Sempre particolarmente attiva su Instagram, la modella siciliana non perde infatti mai occasione di aggiornare i suoi ammiratori in merito alla splendida storia d’amore con Paolo Ciavarro.

Come sappiamo, i due si sono conosciuti proprio nella Casa di Cinecittà, continuando poi la loro relazione all’esterno da poche settimane, per via del lockdown che li aveva tenuti separati anche a reality concluso.

Clizia Incorvaia senza freni

Proprio poche ore fa Clizia Incorvaia è dunque tornata a mostrarsi in tutta la sua bellezza in un nuovo video in compagnia del suo fidanzato. L’ex gieffina si è cimentata nello specifico in un balletto davvero mozzafiato a bordo di una vespa bianca con tanto di spettacolare vista mare.

Visualizza questo post su Instagram Decretato:”Bella bionda” la nuova hit della mia estate 👌🤣#zerostress Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia) in data: 15 Lug 2020 alle ore 5:30 PDT

Il balletto di Clizia Incorvaia letteralmente senza freni ha mandato in visibilio i fan dell’influencer sicula. Al momento l’ex moglie di Francesco Sarcina si trova di fatto nella sua bellissima regione di nascita in compagnia di Ciavarro junior.

All’interno di un suggestivo ‘tre ruote’, la modella ha dunque palesato le sue doti da ballerina, con movenze da capogiro che hanno scatenato i commenti e i complimenti più disparati.