Nicole Minetti è ritornata di recente su Instagram mostrandosi in un bikini strizzatissimo, parecchio apprezzato dai fan

Dieci anni fa era una consigliera regionale della Lombardia ed era rimasta coinvolta nello scandalo soprannominato Rubygate. Oggi per Nicole Minetti tutti i fatti riconducibili all’ex Premier Silvio Berlusconi sembrano un lontano ricordo, a giudicare quanto meno dalle foto da lei pubblicate sul suo profilo Instagram.

Bikini, selfie e vacanze sono infatti i temi ricorrenti dei suoi contenuti online, con scatti che mandando letteralmente in estasi i suoi tanti fan. Proprio questo è successo del resto con la sua ultima foto comparsa sul social network, che ha ricevuto moltissimi apprezzamenti oltre a qualche prevedibile critica.

Visualizza questo post su Instagram Buongiorno 😘 Un post condiviso da Nicole Minetti🧿 (@realnicoleminetti) in data: 8 Lug 2020 alle ore 3:07 PDT

Nicole Minetti, dalla politica ai social

Classe 1985, Nicole ha preso la maturità classica a Rimini, per poi trasferirsi a Milano dopo ha studiato igiene dentale all’Università Vita-Salute San Raffaele. In seguito ha conseguito anche una laurea di secondo livello in Scienze delle professioni sanitarie tecnico-assistenziali. Dopo un breve debutto in televisione, nel 2010 ha cambiato totalmente prospettiva professionale, diventando appunto consigliera regionale in Lombardia sotto la presidenza di Roberto Formigoni.

A seguito della vicenda del Rubygate, l’ex politica è stata condannata definitivamente a due anni e 10 mesi. Adesso, ad ogni modo, Nicole Minetti si sta dedicato alla carriera di influencer e Dj negli Stati Uniti.