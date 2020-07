Ilary Blasi ha condiviso una foto piccante dopo essere stata dal parrucchiere.

Ilary Blasi ha pubblicato una nuova foto molto piccante, dove si è mostrata senza veli dopo essere stata dal parrucchiere. La conduttrice continua a condividere scatti mozzafiato, che riescono sempre ad incantare tutti i suoi follower, soprattutto tenendo conto della sua straordinaria bellezza.

Gli scatti che ha pubblicato durante le sue vacanze in barca al largo di Capri insieme a Francesco Totti hanno fatto impazzire i suoi fan, e una delle sue ultime foto ha ottenuto un successo davvero incredibile.

Ilary Blasi ha pubblicato una foto in cui è completamente nuda, di schiena, con i suoi lunghi capelli biondi appena sistemati dal parrucchiere e le sue bellissime labbra carnose un po’ socchiuse. Tanti dettagli pieni di sensualità che hanno subito incantato tutti i suoi fan. Ormai la moglie di Francesco Totti sa perfettamente come conquistare i suoi follower, come ha fatto quando ha lanciato la tendenza del finto bikini. Anche in questa occasione è stata riempita di commenti positivi e complimenti.





La conduttrice ha un fisico davvero incredibile e in diverse occasioni ha mostrato il suo talento nelle posizioni yoga, foto che spesso ha commentato ironicamente suo marito. Uno degli scatti che ha pubblicato durante le vacanze a Capri ha scatenato una polemica, perché i fan hanno notato una somiglianza incredibile come Alessia Marcuzzi.

Ogni foto che pubblica fa parlare di sé, soprattutto per via della sua bellezza davvero incredibile.