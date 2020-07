Dopo averne parlato anche nel suo libro "Naked", Benji Mascolo ha deciso di lanciare un appello ai fan ricordando il suo ricovero in ospedale

Benjamin Mascolo, meglio noto come Benji del duo canoro con Fede, ha deciso di affidare ai social un profondo ricordo di uno spiacevole momento della sua vita. Si tratta nella fattispecie di quando venne ricoverato in ospedale, finendo persino qualche giorno in terapia intensiva per via di una malattia causata dal troppo fumo e da uno stile di vita errato.

Si era trattato quasi di una condanna per un ragazzo di soli 21 anni con tutta la vita davanti. Per quel motivo Benji ha deciso di cambiare del tutto il proprio stile di vita, rinunciando in prima linea alle sigarette e dedicandosi con grinta allo sport.