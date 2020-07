La possibile presenza di Gemma Galgani nel salone di Federico Fashion Style ha scatenato le ire di Tina Cipollari: ecco cosa è successo

Sappiamo bene come Tina Cipollari sia ormai una cliente affezionata dell’eccentrico quanto apprezzatissimo parrucchiere dei vip Federico Fashion Style. Qualche giorno fa, dopo aver passato qualche giorno a Firenze insieme al compagno Vincenzo Ferrara, la Vamp nostrana è tornata a Roma.

Qui si è recata per l’appunto in uno dei saloni del popolare hair stylist, ma dopo il trattamento è successo qualcosa di particolare tra i due. Tina e Federico hanno infatti litigato per colpa di un’altra donna, che altri non è che Gemma Galgani. Ma cosa c’entra la dama del Trono Over di Uomini e Donne in tutta questa vicenda?

Gemma Galgani tra Tina e Federico

Ebbene, Tina Cipollari si è fatta fare da Federico alcune schiariture con la cosiddetta tecnica chiamata “corona”, che prevede di indossare appunto l’ornamento per far sentire la cliente come una regina.

Ovviamente l’opinionista di Maria De Filippi ha indossato il gioiello con grande orgoglio, chiedendo poi al titolare del negozio di poterla portare via con sé. Lo stesso parrucchiere ha però subito smorzato l’entusiasmo della donna, precisando che la corona gli sarebbe servita per l’indomani, per una signora che doveva fare anche lei le schiariture. Chiamata dunque la sua assistente, il noto stylist ha aggiunto un piccolo particolare, ovverosia che la signora in questione sarebbe stata proprio Gemma Galgani.

Visualizza questo post su Instagram INCEPTION DI TRASH ✈️ Un post condiviso da Ghetto Trash (@ghetto_trash) in data: 23 Lug 2020 alle ore 1:11 PDT

Tutta da ridere la reazione di Tina Cipollari, mentre resta ancora un mistero se effettivamente Gemma abbia onorato l’appuntamento o se si sia trattato solo di uno scherzo.