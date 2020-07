Riccardo Scamarcio papà per la prima volta: è nata la figlia

Riccardo Scamarcio è diventato papà per la prima volta: Angharad Wood ha dato alla luce una bambina.

Riccardo Scamarcio è diventato padre per la prima volta: la compagna dell’attore – con cui si vocifera che si sia sposato in gran segreto – ha messo al mondo la loro bambina in ospedale, a Roma. Ancora nessuna informazione è trapelata riguardo al nome.

Riccardo Scamarcio papà per la prima volta

Angharad Wood ha partorito una bambina, prima figlia di Riccardo Scamarcio. L’attore sarebbe stato paparazzato mentre si recava con il fratello in ospedale, a Roma. Nessuna informazione è invece trapelata riguardo al nome della bambina, che per la Wood sarebbe la seconda figlia. La coppia ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla propria vita privata e si vocifera anche che i due si siano sposati in gran segreto (entrambi indosserebbero un anello del tutto simile alla fede).

Anche la gravidanza è stata tenuta nascosta da entrambi, e il pancione di Angharad Wood è stato paparazzato per la prima volta solo qualche settimana prima della nascita della bambina.





Dopo la separazione da Valeria Golino, la famosa attrice a cui Scamarcio è stato legato per anni, due anni fa l’attore ha trovato la serenità con Angharad Wood, che tra Londra e l’Italia dirige la Tavistock Wood, un’agenzia di management che gestisce l’attività di attori e attrici.

Per il momento sembra che l’attore e la sua compagna (moglie?) non siano intenzionati a rilasciare dichiarazioni in merito all’arrivo della loro bambina (e del resto entrambi sono lontani dal mondo dei social). I fan sono in trepidante attesa di conoscere dettagli, e chissà se Scamarcio li stupirà concedendone.