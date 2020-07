Leonardo Greco è guarito dal Coronaviurs e ha svelato quanto la malattia abbia cambiato il suo modo di pensare.

A Marzo 2020 Leonardo Greco è risultato positivo al Coronavirus ed è stato ricoverato in terapia intensiva, dove ha trascorso svariati mesi. Oggi l’ex volto di Uomini e Donne ha rivelato che la malattia gli sarebbe servita per fare un bilancio della sua vita e delle sue priorità.

Leonardo Greco: la malattia

Oggi Leonardo Greco è finalmente guarito e sta bene: l’ex volto di Uomini e Donne nei mesi scorsi ha vissuto una grande paura dopo esser stato ricoverato per il covid-19 in terapia intensiva. La malattia avrebbe fatto rivalutare a Greco le sue priorità e le cose davvero importanti della vita: “Dedicata a voi, a tutti voi

A quelli felici, a quelli bisognosi, a quelli st**nzi ( che magari possa esservi d’aiuto ) La vita è bella!“, ha scritto Greco in un suo lungo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝓛𝓮𝓸𝓷𝓪𝓻𝓭𝓸 𝓖𝓻𝓮𝓬𝓸 (@leonardo.greco) in data: 30 Lug 2020 alle ore 3:54 PDT







Leonardo Greco aveva scoperto di essere positivo al Coronavirus il 29 febbraio, e per oltre un mese è stato ricoverato all’ospedale Sacco di Milano.

Quando finalmente è risultato negativo al Covid, Greco ha scritto un lungo messaggio esultante via social: “Ci vorrà ancora tempo perché io ritorni al 100 per 100 – ha concluso Leonardo Però brutto str…o ho vinto io”, aveva scritto. Una delle paure più grandi di Leonardo Greco era quella di non poter stare accanto a sua figlia, Sofia, a cui lui è estremamente legato.