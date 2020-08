La foto piccante di Belen Rodriguez con il lato B in mostra.

Belen Rodriguez ha condiviso su Instagram una foto piccante in cui mostra il lato B. La showgirl argentina è solita condividere immagini di se stessa sui social e sa sempre come fai impazzire tutti i suoi follower. La sua bellezza è evidente, ma ad ogni scatto si nota sempre di più.

La donna ama condividere foto provocanti, che collezionano tantissimi commenti positivi da parte dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Hola…..Quien habla? 🤪 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 31 Lug 2020 alle ore 12:36 PDT

La foto piccante di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez ha condiviso una foto piccante sul suo profilo Instagram e ha mandato in tilt tutti i suoi fan.

La sua bellezza è sempre al top e non sbaglia mai un post social. La donna, che al momento potrebbe frequentare l’attore Michele Morrone, si mostra rilassata durante la vacanza a Capri, mentre è sdraiata su una barca in totale relax. La showgirl argentina ha mostrato il suo fisico perfetto, ma soprattutto il suo lato B, che ha fatto letteralmente impazzire tutti i suoi follower.

L’ex moglie di Stefano De Martino ha ottenuto tantissimi commenti. La sua didascalia è molto maliziosa e dice: “Hola, chi parla?”. I commenti sono arrivati immediatamente. Un utente le ha scritto “Tranquilla che adesso non parla nessuno“, mentre un altro si è limitato a scrivere “Che montagne“. Tutti le hanno fatto i complimenti e hanno sottolineato quanto sia stupenda e sempre in forma. La Rodriguez, pur vivendo un momento difficile dopo la separazione, è rimasta molto attiva sui social e ha condiviso moltissimi scatti delle sue vacanze a Capri, a volte in dolce compagnia.