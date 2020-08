Nuovo amore tra Mariana Rodriguez e l’ex fidanzato di Giulia De Lellis, Cristiano Iovino?.

Estate bollente per Mariana Rodriguez. Mai come in queste settimane, infatti, l’ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip, sta facendo parlare di se per le sue storie d’amore. Se qualche giorno fa, su tutti i siti di gossip era balzata fuori la clamorosa notizia di una possibile sua frequentazione niente poco di meno che con Stefano De Martino, adesso la Rodriguez sembra aver cambiato uomo.

Interrogata sulla presunta storia con l’ex marito di Belen Rodriguez, Mariana, sin da subito ha ridimensionato il tutto. “Siamo solo amici”, ha rischiato la showgirl. Il suo cuore, però, non sarebbe libero. Non si tratta di Stefano De Martino ma di un altro ragazzo, anche lui già balzato alle cronache rosa per le sue ex fidanzate molto famose.

Nuovo amore per Mariana Rodriguez?

Il presunto nuovo fidanzato di Mariana Rodriguez sarebbe un certo Cristiano Iovino. I ben appassionati di gossip hanno già sentito questo nome. Nel 2018, infatti, è stato per qualche mese fidanzato con Giulia De Lellis, dopo che questa si era da poco separata con Andrea Damante. Non è finita qui. Cristiano ha anche avuto una storia con l’influencer Zoe Cristofori e con l’ex tronista di Uomini e Donne, Sabrina Ghió.

La Venezuelana Mariana Rodriguez è arrivata da qualche giorno in Puglia, proprio dove si trova Cristiano. Che stia nascendo una nuova storia d’amore tra i due ragazzi? A confermare ulteriormente l’inizio di un’intesa tra Mariana e Cristiano sono le foto pubblicate sui loro profili Instagram.