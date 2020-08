Sabrina Ghio ha festeggiato il compleanno in barca a Mykonos: le novità sull'ex tronista di Uomini e Donne nonché ex allieva di Amici

Per Sabrina Ghio la vita sembra essere cambiata in meglio. Nonostante il no ricevuto da Nicolò Raniolo a Uomini e Donne nel 2017, l’ex ballerina di Amici ha smesso di cercare l’amore in tv. Non ricambiata sentimentalmente alla corte di Maria De Filippi, ha però poi trovato il suo vero amore in Carlo Negri.

Lei, già mamma di una bambina nata da una precedente relazione, è tornata così a innamorarsi.

La “seconda vita” di Sabrina ha avuto inizio proprio da quel momento e poche ore fa ha festeggiato il suo 35 compleanno in barca al largo di Mykonos. Insieme a lei c’erano ovviamente il suo compagno di vita e l’adorabile Penelope, insieme a tanti amici che le vogliono un mondo di bene.