Conte si rilassa in spiaggia con la sua compagna, Olivia Paladino: le foto della coppia stanno facendo il giro del web.

Il premier Giuseppe Conte e la sua compagna, Olivia Paladino, si sono concessi il primo relax al mare dell’estate 2020. La coppia, da sempre molto riservata, è stata sorpresa dai paparazzi lungo una splendida spiaggia delle coste italiane.

Conte e Olivia Paladino al mare

Il premier Conte si gode un pomeriggio al mare con la compagna, Olivia Paladino, con cui ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo. Lui in boxer, lei con un costume intero, hanno attirato l’attenzione dei paparazzi che come sempre sono rimasti a becco asciutto: nessun bacio appassionato o scoop bollente, la coppia ha sempre preferito la morigeratezza e la moderazione. Non si sa molto della compagna del premier (figlia dell’attrice svedese Ewa Aulin) a parte che ha una figlia, Eva, coetanea del figlio del premier Niccolò (nato dalla sua precedente unione con Valentina Fico).







Né il premier né la sua compagna hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito al loro rapporto, che a quanto pare procederebbe liscio come l’olio da ormai diversi anni.

Dopo un periodo in cui due non erano più stati avvistati insieme (momento in cui erano circolati rumor su una presunta rottura) a sorpresa sono stati paparazzati di nuovo l’uno affianco all’altra, intenti a fare la spesa per una cenetta romantica in casa.