Sabrina Salerno senza trucco in bikini, i fan: “Bellissima”

Sabrina Salerno è più bella che mai: la cantante seduce i fan in bikini, e senza un filo di make up.

Sabrina Salerno ha fatto il pieno di like sui social per uno scatto al naturale e senza un filo di make up: la cantante si è mostrata con un sensuale bikini mentre prendeva il sole.

Sabrina Salerno senza trucco: la foto

Oggi Sabrina Salerno è una cantante apprezzata non solo per il suo talento straordinario, ma anche per le sue curve da capogiro: la cantante ha fatto il pieno di like con un suo scatto in costume da bagno e i fan non hanno potuto fare a meno di notare che sia ancora più bella senza un filo di trucco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 6 Ago 2020 alle ore 12:02 PDT

Durante il lock down per l’emergenza Coronavirus la cantante si è più volte sfogata contro il Governo e ha ammesso di aver vissuto momenti particolarmente difficili. Per fortuna al suo fianco sono sempre stati presenti suo marito, Enrico Monti, e il figlio Luca Maria: “Sto con mio marito da quasi 28 anni. In questi due mesi sono stata molto felice di averlo a casa, ora quasi mi dispiace che va in ufficio.

Mi piace averlo a casa. Non l’avrei mai detto perché per assurdo quando andiamo in vacanza litighiamo. Invece in questo periodo non abbiamo mai litigato, anzi mi è stato di grande aiuto, è stato un grande sostegno psicologico”, ha raccontato la cantante.



In passato la cantante ha rivelato che proprio la vicinanza di suo marito e di suo figlio l’avrebbe aiutata a superare un periodo particolarmente doloroso in cui ha sofferto di attacchi di panico.