Mattia Marciano presenta la sua nuova fiamma ai fan dei social: i due sono più innamorati che mai.

Mattia Marciano ha presentato ai fan sui social la sua nuova fidanzata: l’ex volto di Uomini e Donne è oggi legato a Camilla Fardella, e sembra essere più felice che mai.

Mattia Marciano fidanzato: le foto

A sorpresa Mattia Marciano è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, Camilla Fardella, bellissima influencer di 24 anni.

La storia è iniziata lontana dalle luci dei riflettori, ma Mattia ha conquistato la sua popolarità per la sua lunga partecipazione al dating show Uomini e Donne, dove prima è stato corteggiatore di Rosa Perrotta e poi tronista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CAMILLA FARDELLA ♥️ (@camilla.fardella) in data: 9 Ago 2020 alle ore 12:31 PDT





Durante la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi Marciano ha avuto una storia d’amore con Vittoria Deganello (che si è conclusa, a detta dei due, “per il bene di entrambi”). A seguire è stato legato anche a Angela Nasti, mentre con Desirèe Popper (di cui è stato corteggiatore) la liaison si è conclusa in un nulla di fatto. Oggi sembra che Mattia abbia finalmente trovato la felicità con la bella Camilla, e infatti nella loro prima foto ufficiale sui social l’ex volto di Uomini e Donne ha scritto: “Le parole le lascio alla foto…

io non sono bravo.” Per il momento non sono trapelate informazioni sul primo incontro tra i due e non si sa molto di Camilla Fardella, oggi fidanzata dell’ex tronista.