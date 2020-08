La figlia di Daniele Bossari, Stella, ha conquistato il web con una foto in costume.

Stella Bossari conquista il web con una foto in costume. La figlia di Daniele Bossari e Filippa Lagerback ha compiuto 17 anni lo scorso luglio ed è sempre più bella. Le sue foto non passano inosservate sui social network e la ragazza sta ottenendo davvero un grande successo.

Come tutte le sue coetanee pubblica numerosi scatti dei suoi momenti di quotidianità, ottenendo moltissimi consensi.

Visualizza questo post su Instagram lavanda Un post condiviso da s t e l l a (@stellabossari) in data: 7 Ago 2020 alle ore 6:27 PDT

Stella Bossari conquista il web

Stella Bossari è il giusto mix di pregi bellissimi dei suoi genitori. La prima volta che è apparsa in tv era il 2018, quando suo papà ha vinto il Grande Fratello Vip.

In quell’edizione Daniele Bossari ha svelato tutto se stesso e ha chiesto la mano alla sua storica compagna, Filippa Lagerback. Una coppia davvero bellissima, che non poteva che fare una figlia bellissima. Con i suoi lunghi capelli castano chiaro, gli occhi azzurri e le fossette di mamma Filippa, la ragazza non può che conquistare tutti, tanto che si è dedicata alle prime campagne pubblicitarie.

Stella Bossari ha la passione della moda e con i suoi 136 mila follower è sulla buona strada per diventare un’influente. Una foto in particolare, in cui è in costume, sta letteralmente conquistando il web. La ragazza indossa un bikini color lavanda e appare bellissima e spensierata accanto ai fiori di lavanda. I commenti sono stati tantissimi, così come i like. Il 24 Luglio è stato il suo compleanno e gli auguri più dolci sono stati proprio quelli di papà Daniele Bossari e mamma Filippa Lagerback.