Barbara D’Urso sarà presto zia: la sorella della conduttrice, Eleonora D’Urso, ha mostrato il pancione via social dando il suo lieto annuncio.

D’Urso: la sorella è incinta

“A quanto pare… scrivere la tesi mi sta facendo uno strano e piacevole effetto.

Laureanda panzuta!”, ha scritto Eleonora D’Urso, sorella minore di Barbara D’Urso, via social. La conduttrice diventerà quindi presto zia, ma per il momento non ha detto nulla via social (forse preferendo tutelare la privacy di sua sorella, che ancora non aveva reso ufficiale la gravidanza). Le due sono molto legate e Barbara D’Urso, che ha 5 fratelli, ha spiegato che Eleonora sarebbe la figlia più piccola nata dal matrimonio tra suo padre Rodolfo e la seconda moglie (la madre della conduttrice è scomparsa quando lei era molto piccola).







La prima figlia di Eleonora D’Urso si chiamerà Sofia e dovrebbe nascere tra ottobre e novembre.

L’attrice è felicemente sposata con Michele Olmo, con cui è convolata a nozze nel 2016. Barbara D’Urso era presente alle nozze, nonostante si vociferi che poco tempo prima lei ed Eleonora avessero litigato.