Ignazio Moser è stato avvistato con un'altra donna famosa dopo la rottura con Cecilia Rodriguez.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono ormai arrivati al capolinea. Lui è già stato avvistato con un’altra donna e questo fa pensare che la rottura sia definitiva. La coppia era davvero molto unita, ma qualcosa si è rotto e durante l’estate i due sono stati sempre molto distanti l’uno dall’altra.

Dietro questa decisione sembra esserci più che altro la Rodriguez, che ha allontanato più di una volta il suo fidanzato.

Ignazio Moser con un’altra donna

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno trascorso parte dell’estate post lockdown distanti l’uno dall’altra. La loro relazione ha avuto dei seri problemi e la crisi è stata molto forte. Nonostante questo hanno tentato di avvicinarsi di nuovo, andando in vacanza in Sardegna insieme, per provare a riavvicinarsi.

Questo tentativo non ha funzionato, perché secondo le voci ci sarebbe stata una forte lite in pubblico in un locale sardo, che probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cecilia ha deciso di lasciare Moser in Sardegna e tornarsene a casa, e così ha fatto.

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, però, Ignazio Moser sembra non essersi disperato a lungo per l’addio a Cecilia Rodriguez. Il giornale ha lanciato uno scoop incredibile, spiegando che l’uomo è stato visto uscire dal Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik, con cui sarebbe scoppiata una passione travolgente. Ci ha messo davvero così poco a dimenticare Cecilia Rodriguez dopo tutti questi anni insieme?