Protesi al lato B per Chiara Ferragni? L'influencer ha risposto agli haters smentendo la notizia.

Chiara Ferragni è stata travolta da un’ondata di critiche via social perché, secondo gli haters, il suo lato B sarebbe diverso rispetto agli anni passati. Qualcuno di essi ha anche insinuato che l’influencer si sia concessa un intervento di chirurgia plastica, e lei ha prontamente risposto.

Chiara Ferragni: le critiche

I Ferragnez si godono le vacanze estive all’insegna del relax ma le critiche non si placano. Chiara Ferragni ha pubblicato alcuni scatti in bikini e tra gli haters c’è chi ha criticato il suo lato B, che secondo alcuni di loro sarebbe diverso rispetto agli anni passati. Oltre a chi le ha fatto notare che non avrebbe neanche un filo di cellulite, c’è anche chi ha insinuato che l’influencer sarebbe ricorsa alla chirurgia plastica magari facendo inserire delle protesti.

La risposta dell’influencer è giunta immediata: “Mai nella vita”, ha scritto Chiara a tal proposito, specificando che avrebbe imparato ad accettare il proprio corpo, difetti compresi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 11 Ago 2020 alle ore 7:13 PDT





In passato l’influencer ha affermato di esser stata ossessionata dalla pelle e di aver fatto di tutto per cercare di prevenire inestetismi e discromie. L’influencer ha anche affermato che essa sarebbe migliorata solo nel momento in cui avrebbe smesso di preoccuparsene, e che oggi sarebbe felice così. Tra i fan c’è chi spera di vedere presto l’influencer di nuovo incinta, visto che nel 2018 lei e Fedez hanno avuto il loro primo bebè ed hanno ammesso di volere un giorno un fratellino o una sorellina per il bambino.

Per il momento la coppia ha smentito le voci riguardanti un’imminente gravidanza.