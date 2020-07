Chiara Ferragni ha svelato ai fan la cosa da cui sarebbe stata maggiormente ossessionata in passato.

Chiara Ferragni si è confessata con i fan rivelando quella che fino a qualche anno fa sarebbe stata per lei una vera e propria ossessione.

Chiara Ferragni: la confessione intima

Chiara Ferragni ha risposto alle domande dei suoi fan sui social rivelando quella che per lei sarebbe stata un’ossessione: la pelle.

“Fino a qualche anno fa ero super insicura della mia pelle perché non era mai perfetta e ne ero ossessionata. (…) Quando ho iniziato a essere più sana e non ossessiva, anche la mia pelle è cambiata: non è mai del tutto perfetta ma mi piace e la accetto in questo modo”, ha spiegato l’influencer.



Come lei molte altre celebrities hanno parlato ai fan di quanto sia importante l’accettazione di se stessi e del proprio corpo. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, Aurora, ad esempio ha postato un’immagine della sua acne in bella vista spiegando proprio quanto per lei sia importante accettarsi, difetti compresi. In tanti hanno sostenuto e incoraggiato il suo messaggio, condiviso appieno anche da Chiara Ferragni e molti altri personaggi vip.

La sorella minore di Chiara Ferragni, Valentina, ad esempio si è più volte sfogata con gli haters che l’hanno presa di mira per il suo corpo. La stessa Chiara Ferragni invece è stata presa più volte di mira per i suoi piedi o per i suoi scatti in intimo, e sia lei sia suo marito Fedez hanno replicato alle critiche degli haters difendendo il concetto di “bellezza della diversità”. Kasia Smutniak, che soffre di vitiligine, ha cercato di fare lo stesso creando un filtro Instagram che simulasse proprio lo stesso effetto della malattia.