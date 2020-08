Paolo Bonolis è entrato in contatto con Sinisa Mihajlovic, risultato positivo al Coronavirus.

Sinisa Mihajlovic è risultato positivo al Coronavirus. Tra le ultime persone entrate in contatto con l’ex calciatore vi sarebbero anche Paolo Bonolis e suo figlio Davide.

Mijajlovic positivo: le condizioni di Bonolis

Dopo che Sinisa Mihajlovic è risultato positivo a Covid-19 (per fortuna al momento con sintomi lievi) Paolo Bonolis ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, visto che il conduttore e suo figlio sarebbero tra gli ultimi entrati in contatto con l’ex calciatore.

Bonolis ha assicurato che con il suo lavoro verrebbe sottoposto continuamente a controlli e che fortunatamente, al momento, sarebbe risultato negativo ai tamponi per il Coronaviurs. “Non ho il Covid. Ci monitorano in continuazione, sono certo di star bene”, ha assicurato Bonolis.



Anche le condizioni di Sinisa Mihajlovic al momento non desterebbero preoccupazioni: il tecnico del Bologna si trova in isolamento ed è praticamente asintomatico. Sono tante le personalità vip entrate in contatto con Mihajlovic nei giorni scorsi: tra loro anche Zlatan Ibrahimovic (con cui era stato pizzicato ad abbracciarsi in Sardegna). All’evento a cui hanno partecipato Bonolis e il figlio Davide sarebbero stati presenti anche Flavio Briatore, il cantante Fabio Rovazzi e Andrea Della Valle.

Nessuno dei tre per il momento ha fornito delucidazioni riguardanti le proprie condizioni di salute. Proprio in queste ore due ex tentatrici di Temptation Island hanno ammesso di essere risultate positive al virus, e come loro anche Miralem Pjanić e Andrea Petagna (che si vocifera sia la nuova fiamma di Nilufar Addati), entrambi risultati positivi a Covid-19 e attualmente in isolamento.