Alba Parietti ha apertamente criticato Flavio Briatore per la troppa leggerezza da lui usata rispetto all'emergenza Coronavirus.

Alba Parietti si è scagliata contro il suo amico Flavio Briatore, risultato positivo al Coronavirus insieme ad altri 50 ed oltre dipendenti del Billionaire. La showgirl ha affermato che Briatore avrebbe “usato troppa leggerezza” in un momento in cui invece era necessaria prudenza.

Alba Parietti contro Briatore

Alba Parietti ha fatto i suoi migliori auguri di pronta guarigione a Flavio Briatore, ma ha anche colto l’occasione per affermare quanto secondo lei l’imprenditore abbia sbagliato a non usare maggiore prudenza in piena emergenza Coronavirus, a rischio suo e delle persone a lui vicine. “Flavio Briatore è un mio caro amico, ma stavolta ha commesso un errore”, ha dichiarato la showgirl, specificando che l’imprenditore avrebbe messo i guadagni al primo posto a discapito della salute.





Nei giorni scorsi Briatore era passato anche a trovare Silvio Berlusconi, risultato negativo a due tamponi consecutivi. Alba Parietti ha affermato che la principale differenza tra i due è che Berlusconi avrebbe usato prudenza e non si sarebbe avventurato per luoghi affollati o al chiuso mentre era in Sardegna: “Silvio Berlusconi si è mosso con grande cautela evitando di frequentare locali pubblici.

Insomma, non credo che chiunque sia andato in vacanza lì sia tornato con il virus: per fortuna”.

In queste ore Briatore è al centro di un’accesa valanga d’odio per il numero sempre più alto di contagi al Billionaire. Inoltre in molti si sono scagliati contro l’imprenditore per il suo selfie con sorriso direttamente dal letto dell’ospedale in cui è ricoverato.