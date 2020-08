Diletta Leotta è la causa della rottura tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Il clamoroso retroscena.

Durante le vacanze in Sardegna si è consumata la rottura tra Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che hanno completamente smesso di mostrarsi insieme via social. A quanto pare di mezzo ci sarebbe stato lo zampino di Diletta Leotta.

Moser e Diletta Leotta: retroscena

Moltissimi vip hanno trascorso le vacanze in Sardegna, e tra loro vi sono anche Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez e Diletta Leotta. Sembra che l’ex gieffino abbia incontrato con la fidanzata la conduttrice durante una serata in un locale e che Moser non sarebbe riuscito a staccare gli occhi di dosso da Diletta Leotta. Com’è noto Cecilia Rodriguez sarebbe alquanto gelosa del fidanzato, e per questo avrebbe deciso di troncare la storia sedutastante.

I due al momento non hanno né confermato né smentito la notizia, ma sui social – dove finora si sono sempre mostrati insieme – sono apparsi per la prima volta distanti e separati. Cecilia perdonerà Ignazio? Per il momento a tal proposito tutto tace.



L’amore tra i due era sbocciato nel 2017 nella casa del Grande Fratello Vip, e dopo essere usciti dal reality show i due erano presto andati a convivere. Nel corso di questi due anni assieme Cecilia e Ignazio sono sempre stati inseparabili, e più volte la stessa coppia ha parlato di avere un bebè insieme e di convolare a nozze. Per il momento sembra che il sogno d’amore tra i due si sia interrotto bruscamente, ma i fan sono impazienti di saperne di più.