Dopo le accuse di Selvaggia Lucarelli Teresanna Pugliese sbotta e mostra via social i risultati del tampone

Teresanna Pugliese è stata in vacanza in Sardegna e nei giorni scorsi si è sparsa la voce che avesse contratto il Coronavirus, tant’è che Selvaggia Lucarelli l’ha asfaltata via social così come molti altri vip che starebbero sfruttando la loro positività alla malattia per ottenere maggiore visibilità.

Teresanna Pugliese: lo sfogo

Teresanna Pugliese è stata costretta a smentire categoricamente di essere positiva al Coronavirus postando i risultati del tampone da lei effettuato. Nei giorni scorsi – anche a causa delle accuse scagliate da Selvaggia Lucarelli contro lei e altri vip via social – l’influencer è stata travolta da una vera e propria campagna d’odio e in molti l’hanno criticata per le sue stories all’esterno (visto che la questione avrebbe causato un misunderstanding facendo sì che in molti credessero che Teresanna fosse positiva a Covid-19).

“Addirittura la gente pensa che me ne vada in giro a infettare il prossimo”, ha dichiarato l’ex fidanzata di Francesco Monte che Selvaggia Lucarelli aveva mostrato senza mascherina al Billionaire e in compagnia della showgirl Valeria Marini, anche lei senza mascherina.





Nei giorni scorsi Teresanna Pugliese era balzata alle cronache anche per aver preso le difese di Flavio Briatore, risultato positivo al Coronavirus così come una 60ina di dipendenti del suo Billionaire. “Portate rispetto per chi questo virus lo sta combattendo, per chi sta soffrendo e per chi ha già sofferto”, ha dichiarato Teresanna.

Dopo le stories di Selvaggia Lucarelli Teresanna Pugliese non è l’unica ad essere corsa ai ripari difendendosi dalle accuse via social: come lei anche Federico Fashion Style ha replicato a quanto detto dalla giornalista sul suo caso di positività al Coronavirus.