A Capri per un servizio fotografico, Tina Kunakey ha condiviso alcune foto provocanti del suo lato B scateando la gelosia di Vincent Cassel

Tina Kunakey, in trasferta a Capri per uno shooting fotografico, ha letteralmente lasciato tutti senza fiato… come mai? La 23enne modella francese, che nel 2018 ha sposato l’attore e produttore Vincent Cassel, ex di Monica Bellucci, ha condiviso uno scatto davvero di fuoco, distesa in una grotta con il suo formidabile lato B in primo piano.

Come una Venere emergente dalle acque, si è poi palesata in una seconda foto avvolta in un bikini nero più sensuale che mai.

Tina Kunakey ingelosisce Cassel

I commenti si sono ovviamente sprecati, mentre dal canto suo il noto marito ha scherzosamente manifestato la sua gelosia. “Torna subito a casa” le ha infatti scritto, vedendosi giungere una risposta alquanto rassicurante dalla sua dolce metà: “Arrivo, amore mio”.

Visualizza questo post su Instagram ravioli al limone, per favore Un post condiviso da TINA KUNAKEY (@tinakunakey) in data: 29 Ago 2020 alle ore 7:36 PDT

Vincent Cassel e Tina Kunakey hanno da poco festeggiato il loro secondo anniversario di nozze. Per l’occasione l’ex della Bellucci si è tatuato sul braccio destro una Betty Boop in versione africana. Si tratta per la precisione della medesima immagine che la moglie utilizza come foto di profilo su Instagram. Nonostante gli oltre 30 anni di differenza, i due sposini sembrano dunque amarsi alla follia, non perdendo occasione di ricordarselo ogniqualvolta a mezzo social.