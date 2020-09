Pamela Barretta torna a scagliarsi contro il suo ex, Enzo Capo: i commenti al vetriolo.

La liaison tra Enzo Capo e Pamela Barretta a Uomini e Donne non è finita nel migliore dei modi, e infatti i due hanno continuato a litigare e a lanciarsi frecciatine a mezzo social anche dopo il loro addio.

Uomini e Donne: Pamela contro Enzo

Con una serie di messaggi via social Pamela Barretta è tornata a prendersela col suo ex, Enzo Capo, colpevole secondo lei di aver mentito a lei così come all’intera platea di Uomini e Donne. Stando ai rumor circolati in rete Enzo Capo sarebbe scappato a Stoccolma da Lucrezia, la donna che aveva iniziato a frequentare dopo la rottura con Pamela. “L’amore vince sempre”, ha scritto lui sui social, e Pamela non ha perso tempo e lo ha subito corretto: “L’amore vince su tutto, gli inciuci, le bugie e i piani per prendere tutti per i fondelli no però”.

Dal 7 settembre Uomini e Donne torna in onda e i fan sono curiosi di sapere cosa sia realmente accaduto tra i due. Secondo i rumor in circolazione è praticamente certo che i due abbiano litigato e, a meno giudicando dai post scritti da Pamela a mezzo stories, la causa sarebbe stato “il tradimento” di cui Enzo avrebbe parlato al dating show: “Far passare la propria donna per cornuta pur di fare televisione.

Peggio ancora è lei che ci sta a queste cose. Squallore!”, ha detto la dama. Come saranno andate davvero le cose? Per il momento Enzo Capo non ha replicato alle accuse fatte da Pamela, e i fan sono in attesa di saperne di più.