Enrico Papi ha annunciato via social di esser stato colpito da un tragico e inaspettato lutto: a pochi giorni dal suo 81esimo compleanno sua madre Luciana è scomparsa.

Enrico Papi: il drammatico lutto

Con un messaggio colmo di cordoglio e di tenerezza, Enrico Papi ha detto addio a sua madre.

La donna è improvvisamente scomparsa a 81 anni, pochi giorni dopo i festeggiamenti del suo compleanno. “Ciao mamma, questa notte sei volata in cielo ma sappi che sei stata il regalo più bello che la vita ci poteva dare. Mamma moglie nonna. Un dono per tutti noi. Grazie per l’amore e l’affetto che hai saputo darci e per tutto quello che ci hai insegnato. Ti voglio bene”, ha scritto il conduttore nel suo commovente messaggio via social.

In tanti si sono stretti attorno a lui con messaggi carichi d’affetto e di solidarietà per la tragica perdita. Enrico Papi era estremamente legato a sua madre, e infatti pochi giorni fa in occasione del compleanno della donna aveva scritto un tenero messaggio a lei dedicato via social.





Enrico Papi è sposato dal 1998 con Raffaella Schifino ed è padre di due bambini: Rebecca e Iacopo. Il celebre conduttore di Sarabanda si è trasferito con la sua famiglia a Miami, e in passato ha confessato che per un pelo lui, sua moglie e i suoi figli sarebbero riusciti a fuggire dalla devastazione causata dall’uragano Irma proprio a Miami.