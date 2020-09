A Uomini e Donne le mascherine trasparenti indossate da dame e cavalieri hanno scatenato i commenti dei telespettatori: le critiche sui social

Uomini e Donne ha appena ripreso la sua messa in onda dopo la pausa estiva che già sono apparse le prime critiche al programma. Nella fattispecie, tali contestazioni sono state rivolte all’uso di alcune strane mascherine trasparenti, nonché alle visiere che coprono solo la parte inferiore del viso lasciando scoperto quindi il naso.

I telespettatori si sono mostrati decisamente infuriati per il cattivo esempio mostrato nel dating show di Maria De Filippi. In molti si sono infatti scagliati polemicamente sui social contro quanto visto in puntata.

Uomini e Donne: mascherine inutili?

Le mascherine in questione sono state viste nello specifico su tronisti e corteggiatori in studio. Tuttavia i fan, come detto, hanno notato la loro trasparenza, al fine di lasciar vedere il viso di chi le indossa.

All stemmo tempo esse hanno una strana caratteristica, ossia quella di coprire solo in parte il volto di chi le indossa. Pertanto molti si sono chiesti che utilità possano avere nella prevenzione al contagio da coronavirus. Ecco dunque a titolo di esempio alcuni dei tantissimi commenti apparsi su Twitter:

Quelle mascherine sono utili come il lifting di Gemma…#uominiedonne — ᴠɪᴏʟᴀ🥑 (@ItsViola___) September 7, 2020

Ma le mascherine usate a uomini e donne servono per far vedere i sorrisi? Perché io non capisco.. — E M M E (@emme729) September 7, 2020

Ma queste mascherine che utilità hanno se non coprono il naso e sono aperte sopra?! Mah #uominiedonne — Viviana (@vivranda) September 7, 2020