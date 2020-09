L'ex velina di Striscia Fanny Cadeo spegne 50 candeline: sui social i fan hanno lodato la sua straordinaria bellezza.

L’ex velina di Striscia la Notizi Fanny Cadeo spegne 50 candeline l’11 settembre 2020, e sui social sono in tanti a farle gli auguri e i complimenti per la sua bellezza rimasta immutata.

Fanny Cadeo: i 50 anni

Tra il 1992 e il 1994 Fanny Cadeo ha danzato sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci e da quel momento iniziò la sua rapida ascesa verso il successo. Da ex velina passò rapidamente a diventare attrice, cantante e modella e oggi, al suo 50esimo compleanno, la sua bellezza resta esattamente quella dei suoi primi anni di carriera. Sui social in tanti si sono riversati per farle gli auguri e per complimentarsi con la Cadeo per la sua straordinaria bellezza e il suo fisico mozzafiato.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fanny Cadeo (@fannycadeo) in data: 10 Set 2020 alle ore 4:14 PDT

Non si sa molto della vita privata dell’ex velina, se non che è stata legata a Stefano Caviglia, padre di sua figlia Carol.

I due hanno vissuto un grave periodo di crisi poco prima che Fanny Cadeo scoprisse di essere incinta, e lei stessa ha rivelato che proprio la nascita della bambina l’avrebbe aiutata a riconciliarsi con l’ex compagno. “Sono convinta che due persone debbano stare insieme solo se lo vogliono davvero, se sono veramente innamorati. L’amore è una di quelle cose che non si possono forzare. Poi però pian piano ci siamo ravvicinati”, ha raccontato a Diva e Donna l’ex velina.

Oggi non è chiaro se i due stiano ancora insieme.