Giorgia Palmas ha confermato che lei e Filippo Magnini si sposeranno a Dicembre.

Giorgia Palmas, ospite a Verissimo, che è tornato in onda dopo il periodo del lockdown dovuto al Coronavirus, ha regalato ai suoi fan un annuncio sorprendente e molto romantico. La showgirl ha confermato la notizia tanto attesa, ovvero quella che riguarda il suo matrimonio con Filippo Magnini.

Giorgia Palmas è incinta della loro prima figlia insieme. La donna ha già un’altra figlia, Sofia, avuta da una relazione precedente.

Il matrimonio di Giorgia Palmas

Giorgia Palmas ha raccontato a Silvia Toffanin di essere molto emozionata nel diventare madre per la seconda volta.

“Una sensazione di amore e di vita molto forte” ha dichiarato la showgirl. Anche Filippo Magnini, quando ha scoperto che sarebbe diventato papà, ha vissuto tantissime emozioni. Giorgia Palmas ha confermato che lei e Filippo si sposeranno a dicembre e questa notizia è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico. Le nozze erano già in programma, ma sono state rimandate a causa del Coronavirus.

Anche l’arrivo della bimba è stato un motivo per far slittare la data del matrimonio, in modo che la coppia possa godersi a pieno questa splendida emozione. Mentre era ospite a Verissimo, Giorgia Palmas ha spiegato che il matrimonio ci sarà e che si terrà a dicembre. Filippo Magnini le aveva chiesto di sposarla la notte di Natale, per cui dicembre può essere davvero il mese perfetto per le nozze.

La Palmas sta vivendo un momento davvero pieno di grande felicità e di amore, grazie alla realizzazione del sogno di diventare una famiglia.