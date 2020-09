Gemma Galgani: “Nicola? Siamo in una fase di chiarimento”

Gemma Galgani ha confessato come starebbero le cose oggi tra lei e il giovane corteggiatore Nicola Vivarelli.

Gemma Galgani ha riacceso le speranze dei fan su lei e il giovane corteggiatore Nicola Vivarelli, con cui sembra che la dama del trono over avesse chiuso definitivamente i rapporti prima dell’estate.

Gemma Galgani e Nicola: pace fatta?

Gemma e Nicola Vivarelli non si sono sentiti per tutta l’estate e a quanto pare la famosa dama del trono over non ha avvisato il giovane cavaliere neanche a proposito del suo lifting al viso.

Finalmente è stata la stessa dama del trono over a prendere la parola in merito a quanto accaduto tra lei e Nicola spiegando: “Doveva essere una sorpresa e non gli ho voluto anticipare nulla. Storia chiusa? Ancora non si può dire, ma ci sono state tante incomprensioni… Siamo in una fase di chiarimento…”



Mentre al trono over è approdato un nuovo corteggiatore proprio per cercare di far innamorare la dama del trono over, si vocifera che Nicola abbia iniziato a frequentare Valentina Autiero, la dama che fin dal suo ingresso nel dating show sembrava manifestare per lui un certo interesse. In tanti si chiedono quali saranno i nuovi risvolti del rapporto tra Nicola e Gemma a Uomini e Donne e se la dama vorrà di nuovo mettere alla prova il giovane ufficiale della marina.

A quanto pare la Galgani si sarebbe infastidita per alcune affermazioni fatte dal suo ex, Giorgio Manetti, a proposito della veridicità dei loro sentimenti: “Le sue dichiarazioni sono deludenti e non dovrebbe permettersi di proferire una parola su di me… Mi sono resa conto che non ha capito niente di me… Peggio per lui…”, ha dichiarato.