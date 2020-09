Giorgia Meloni al vetriolo contro Fedez e Chiara Ferragni a proposito dell'omicidio di Willy.

Giorgia Meloni ha lanciato una provocazione contro Fedez e Chiara Ferragni a proposito dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo di Colleferro ucciso da alcuni coetanei.

Giorgia Meloni: la frecciatina

La morte del 21enne capoverdiano Willy Monteiro Duarte ad opera di quattro coetanei ha scosso l’Italia intera.

Sulla vicenda si sono espresse anche numerose celebrità, tra cui Fedez e Chiara Ferragni – la quale aveva condiviso un post in cui condannava la cultura fascista e razzista presente nel paese. Giorgia Meloni ha scagliato una frecciatina contro l’influencer e suo marito: “Mi chiedo solo come mai la Ferragni e Fedez non facciano una bella campagna contro la diffusione della cocaina tra i giovani”, ha affermato la deputata, che come altri membri politici ha fortemente condannato la tragedia che ha visto protagonista il ragazzo capoverdiano a Colle Ferro.

Fedez ha replicato via social contro quanto affermato dalla Meloni invitando i politici a sottoporsi al test antidroga.

Per quanto riguarda sua moglie Chiara Ferragni invece sembra che per il momento la diretta interessata abbia preferito non commentare. Dopo che aveva condiviso il suo post su quanto accaduto a Willy Monteiro Duarte, Chiara Ferragni era stata presa di mira da centinaia di haters, che l’avevano invitata a esprimersi su questioni più affini al suo campo di interesse.

Anche in quel caso Chiara Ferragni non ha replicato a commenti di questo tenore e ha preferito far finta di niente.