Diletta Leotta, lezioni di surf in un bikini bollente: fan in tilt

Diletta Leotta ha mandato in tilt i fan dei social con uno scatto a dir poco bollente in un sensuale bikini.

Diletta Leotta ha deciso di prendere lezioni di surf sul lago di Como, ma sui social i fan sono rimasti incantati dal suo bikini più che dalle sue prodezze in acqua.

Diletta Leotta: il bikini bollente

Con un bikini mono spalla e le sue curve bollenti in bella mostra Diletta Leotta ha fatto il pieno di like sui social.

La conduttrice ha deciso di prendere qualche lezione di surf sul lago di Como, e sui social ha scherzato ironica con i suoi fan scrivendo: “Prima lezione di wake surf. Promossa?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 13 Set 2020 alle ore 2:27 PDT

Diletta Leotta sembra godersi la fine dell’estate allegra e spensierata, ma di Daniele Scardina ormai non vi è più traccia.

I due hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus, ma poi a sorpresa si sono detti addio all’inizio dell’estate. La conduttrice non ha svelato i motivi dietro la rottura e si è limitata a dire che la storia con King Toretto fosse “troppo importante” per parlarne apertamente con i giornalisti.



Si vocifera che mentre lei ha trascorso le vacanze in Sardegna il pugile l’abbia raggiunta nel tentativo di riconciliarsi, ma senza risultati. Cosa sarà successo tra i due? I fan speravano di poterli vedere di nuovo insieme e invece a sorpresa sembra che l’estate abbia portato a un’irreparabile rottura tra i due. Un giorno Diletta Leotta svelerà cosa sia successo col pugile a cui era legata da quasi un anno?