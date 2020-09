Nel corso della terza puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute.

Nel corso della terza puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi ha fatto chiarezza sulle sue condizioni di salute. Il noto influencer, infatti, è entrato e uscito più volte dalla casa più spiata d’Italia per via di alcuni accertamenti.

Le parole di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è entrato e uscito più volte dalla casa del Grande Fratello per via di alcuni accertamenti. Il concorrente, infatti, ha avuto la febbre di circa 39 gradi ed è entrato e uscito più volte dalla casa a causa della febbre che non passava. Nel corso della puntata di Mattino Cinque era stata resa nota la notizia che l’influencer fosse stato “allontanato in via precauzionale“.

Alla fine è rientrato in tempo per la puntata e proprio per l’occasione ha dichiarato: “Non mi vergogno a dire quello che ho, ho uno pneumococco, abbiamo sbagliato un primo ciclo di antibiotici, adesso sto sotto paracetamolo, non morirò questa volta”

Sempre nel corso della terza puntata del Grande Fratello Vip, inoltre, Zorzi è intervenuto sulla vicenda che ha visto coinvolti Fausto Leali ed Enock.

A tal proposito ha dichiarato: “Questa è una parola che non mi piace ripetere, che per me ha lo stesso impatto di frocio, ed è un qualcosa di cui non si può ignorare l’accezione attuale, che fa venire il sangue nelle vene”.