Myriam Catania si è lasciata prendere dall'ira all'interno della Casa del Grande Fratello Vip: la reazione di Stefania Orlando

Abbiamo già visto spesso e volentieri come il momento del pasto nella Casa del Grande Fratello riservi parecchi spunti. Proprio poche ore fa, a tavola è di fatto scoppiata una piccola baruffa tra i Vip quando Myriam Catania ha alzato la voce per attirare l’attenzione su un tema che le sta particolarmente a cuore.

“Qual è la parte che non capite?”, ha esordito l’attrice con un’estrema enfasi. L’argomento è quello della raccolta differenziata, che a quanto pare secondo lei non viene effettuata in modo corretto.

Myriam sbotta durante il pranzo

L’ex moglie di Luca Argentero è apparsa assolutamente irremovibile sulla questione: “La differenziata va fatta, punto e basta”. La donna lamenta soprattutto il fatto che insieme a Maria Teresa Ruta deve andare a rovistare nell’immondizia per suddividere i rifiuti.

“Per favore, è una cosa a cui tengo”, ha sottolineato ancora Myriam, mentre Stefania Orlando ha mostrato poco gradimento per i toni della ramanzina della Catania.

La presentatrice ha infatti spiegato che anche lei si mette spesso al servizio degli altri inquilini senza attirare attenzione. Chissà se questa piccola bagarre possa essere la miccia che porterà a una nuova discussione tra le due donne, entrambe sicuramente dal carattere molto forte. Del resto anche Stefania è una che non le manda certo a dire.

