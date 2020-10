Patrizia De Blanck potrebbe essere la terza concorrente del Gf Vip ad essere squalificata: una sua frase shock non è passata inosservata.

L’edizione in corso del Grande Fratello Vip sembra diventare sempre più ricca di colpi di scena. Dopo Fausto Leali e Denis Dosio, rispettivamente costretti a uscire dalla casa per frasi razziste e bestemmie, un altro nome potrebbe presto aggiungersi alla lista dei concorrenti squalificati.

Patrizia De Blanck, infatti, ha pronunciato una frase che lascia pochi dubbi. Sul web i telespettatori sono scatenati e chiedono a gran voce la squalifica della contessa, la quale non è sembrata inizialmente accorgersi della gravità delle sue parole.

La frase di Patrizia De Blanck

Patrizia De Blanck, seduta al tavolo per la colazione la mattina di domenica 4 ottobre poco dopo essersi svegliata, ha esclamato: “Ho la voce del gay, del fr**io, senti che voce mi è venuta“.

Una frase che non è passata inosservata tra gli inquilini presenti, i quali tuttavia non hanno voluto sottolineare il termine omofobo utilizzato, a differenza di quanto era accaduto nella conversazione che ha causato la squalifica di Fausto Leali.

Il solo Tommaso Zorzi, tuttavia, non ha lasciato correre. L’influencer, che si trovava nella zona cottura, si è avvicinato alla contessa: “Come hai detto? Del? Del? Non ho capito cosa hai detto. Che parola hai usato?“, ha incalzato.

Da parte di Patrizia De Blanck, visibilmente alterata dall’atteggiamento dell’inquilino, non è giunta alcuna risposta.

Patrizia De Blanck a rischio squalifica?

Il video shock è immediatamente diventato virale sul web e, senza dubbio, la frase omofoba è arrivata alle orecchie della produzione. Un eventuale provvedimento verrà comunicato nella puntata di lunedì 5 ottobre. Il televoto, ad ogni modo, non verrà sospeso in quanto non coinvolge Patrizia De Blanck.