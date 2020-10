Federica Pellegrini e Matteo Giunta non si nascondono più: i due sorpresi insieme durante una cena romantica a Roma.

Federica Pellegrini e il suo allenatore, Matteo Giunta, sono stati pizzicati insieme in un ristorante stellato di Roma. I due sono stati paparazzati in atteggiamenti intimi e mano nella mano, segno inequivocabile che tra i due ci sarebbe qualcosa di più che una semplice amicizia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta insieme

Da oltre 3 anni (ovvero da quando la campionessa e Filippo Magnini si sono lasciati) circolano rumor riguardanti una sua presunta liaison con l’allenatore Matteo Giunta, ma finora la vicenda non ha mai ricevuto conferme. I due sono stati paparazzati però insieme, a Roma, dopo una romantica serata in un ristorante stellato. A giudicare dalle foto tra i due ci sarebbe qualcosa di più che una semplice amicizia, ma per il momento nessuno dei due diretti interessati ha confermato l’indiscrezione.

Sempre secondo indiscrezioni sarebbe stato proprio il legame tra la campionessa e l’allenatore a porre fine al rapporto tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini, che oggi ha ritrovato la felicità accanto a Giorgia Palmas.

A quanto pare la storia tra i due non sarebbe naufragata pacificamente, e infatti Magnini non avrebbe invitato Federica Pellegrini alle sue nozze con la Palmas (rimandate a causa dell’emergenza Coronavirus). Di recente lui e la showgirl sono diventati genitori della piccola Mia, e se Federica Pellegrini abbia fatto gli auguri alla sua vecchia fiamma per la recente paternità non è dato sapere. La campionessa confermerà la liaison con Matteo Giunta?