Il gossip su Massimilano Morra non tende a scemare: nuovi rumors sono stati sollevati da Deianira Marzano sul suo profilo social

Dopo la bagarre scoppiata nella casa del Grande Fratello Vip con Adua Del Vesco, Massimiliano Morra ha categoricamente smentito di essere gay. Eppure l’indiscrezione sta scatenando nuovi rumors, alimentando il gossip che accompagnata l’attore fin dagli inizi della sua carriera.

Massimiliano Morra: nuovi scoop

Il caso sembrava essere infatti chiuso, quando qualche ora fa Deianira Marzano ha riportato via social delle voci che hanno riacceso la curiosità dei fan. La donna ha di fatto rivelato di aver saputo che Massimiliano Morra avrebbe avuto una relazione con un farmacista sposato, il quale avrebbe poi lasciato la famiglia per lui. Se in tutto ciò non ci sarebbe chiaramente nulla di strano, la blogger si è chiesta perché fingersi etero e prendere in giro la gente per così tanti anni.

Deianira ha inoltre avvalorato la storia aggiungendo che il suddetto farmacista sarebbe pronto a raccontare l’intera vicenda. Ha poi continuato sottolineando come la cosa più grave sarebbe il fatto che Morra avrebbe provocato la rottura di Dalila Mucedero con il fidanzato.

L’ipotesi è infatti quella che la ragazza venga “usata” dall’attore come copertura, congettura che ovviamente sarebbe folle. Il rumor della relazione di Massimiliano non sarebbe peraltro l’unico. A Deianira sarebbero infatti arrivati altri messaggi di persone che affermano come il farmacista, che si occupava anche di spettacolo, avrebbe aiutato l’attore a inserirsi nell’ambiente.