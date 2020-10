Myriam Catania: “Ho bisogno che sappia che io ci sono”

Myriam Catania ha deciso di lasciare spontaneamente il GF Vip? La concorrente ha ammesso di non tollerare più la mancanza di suo figlio.

Nella casa del Grande Fratello Vip Myriam Catania ha più volte espresso la sua nostalgia per il figlio Jacques, nato dal suo amore per Quentin Kammermann (che nella casa le ha anche chiesto di sposarlo). L’attrice sta pensando di ritirarsi dal gioco?

Myriam Catania: la nostalgia del figlio

Più volte da quando è iniziato il Grande Fratello Vip Myriam Catania ha espresso la sua nostalgia per il figlio, Jacques, nato nel 2017 dal suo amore per Quentin Kammermann. Sfogandosi con gli altri concorrenti l’attrice ha ammesso di avere il timore che il piccolo soffra la sua lontananza, e ha dichiarato anche che lei stessa soffrì molto da bambina quando sua madre partì per un viaggio senza di lei.

“Ho bisogno che lui sappia che io ci sono”, ha detto l’attrice, affermando di sentire spesso l’esigenza di lasciare lo show. I suoi colleghi nella casa del GF Vip hanno cercato di tranquillizzarla affermando che, senza di lei, mancherebbe una componente fondamentale al GF Vip.

Negli ultimi giorni l’attrice – che ha avuto modo di vedere un video di Quentin e suo figlio durante la diretta del Grande Fratello – sembra aver trovato una nuova serenità.

Il suo compagno, Quentin Kammermann, ha emozionato tutti chiedendole di sposarlo con un megafono, fuori dal giardino della casa più spiata d’Italia. Myriam ha risposto con un deciso “sì” e quindi i fan sono impazienti di sapere se e quando verranno celebrate le nozze della coppia. L’attrice abbandonerà il reality prima della fine per riabbracciare suo figlio? Per il momento sembra che gli altri concorrenti siano riusciti a farla desistere dal proposito.