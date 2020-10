Doppio party per Clizia Incorvaia, che ha spento 40 candeline. Tutti i dettagli sulla sua festa di compleanno insieme a Paolo Ciavarro.

Clizia Incorvaia ha festeggiato il suo 40esimo compleanno insieme al suo grande amore, Paolo Ciavarro, a cui è legata da ben 8 mesi. Tra dediche romantiche e messaggi d’amore la modella ha prima spento le candeline con un intimo party con vista sul Duomo di Milano, e a seguire lei e Paolo sono arrivati in battello sul lago di Como, dove ad attenderli erano presenti amici e parenti.

Clizia Incorvaia: il 40esimo compleanno

“A te che mi hai cambiato la vita”, ha scritto Paolo Ciavarro festeggiando il 40esimo compleanno di Clizia e i primi 8 mesi della loro liaison. I due hanno festeggiato prima insieme con una romantica cena a Milano, e a seguire hanno raggiunto sul lago di Como amici e parenti (tra cui i parenti di Clizia, Micol e Mattia) per la vera e propria festa.

I due ex gieffini sembrano essere più felici e uniti che mai nonostante in molti, all’inizio della loro storia, avrebbero scommesso che non sarebbero durati. Dopo i mesi di lontananza imposti per il lock down per l’emergenza Coronavirus Clizia e Paolo si sono finalmente ricongiunti, e oggi sembrano essere inseparabili.

“8 mesi insieme che valgono come 8 anni … forse è proprio vero che esistono le anime predestinate”, ha scritto Clizia nella sua dedica a Paolo. La coppia è sbocciata al GF Vip, e precedentemente Clizia era stata investita dalla bufera per la sua separazione dal marito, Francesco Sarcina.