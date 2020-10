Fabrizio Corona dovrà scontare di nuovo i 9 mesi di carcere che aveva già scontato in affidamento terapeutico.

Fabrizio Corona dovrà scontare nuovamente i 9 mesi di carcere che aveva già scontato tra febbraio e novembre (del 2018) in affidamento terapeutico. La decisione è stata presa dal tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto la linea della Procura generale.

Fabrizio Corona torna in carcere

Fabrizio Corona dovrà scontare nuovamente in carcere 9 mesi, gli stessi che aveva già trascorso in affidamento terapeutico 2 anni fa. La decisione è stata presa in udienza il 13 ottobre e l’ex Re dei paparazzi si era detto speranzoso: “Se va bene a dicembre mi mancherebbero da scontare 1 anno e 8 mesi, vedo la libertà a breve”, aveva affermato. I 9 mesi sono stati al centro di un acceso dibattito visto che la prima volta erano stati revocati a Corona per gravi violazioni da lui commesse.

Proprio in queste ore l’ex Re dei paparazzi è nuovamente balzato alle cronache per degli audio condivisi pubblicamente dall’ex moglie, Nina Moric, che lo ha accusato di manipolare suo figlio Carlos a fini economici. Come se non bastasse i legali della showgirl avrebbero anche dichiarato che Corona somministrerebbe al figlio degli psicofarmaci in maniera arbitraria. Dopo che le accuse della Moric hanno invaso la rete lo stesso figlio di Fabrizio Corona si è sbrigato a smentire tutto via social.

In un video da lui postato insieme al padre, Fabrizio Corona gli avrebbe chiesto: “Spiegherai perché tua madre ha avuto la follia di pubblicare quella cosa?” e Carlos risponde: “Sì, certo”. Come andrà a finire la vicenda?