Giampiero Mughini si è espresso sulla contesa legale che vedrebbe protagonista Sara Croce e la sua ex fiamma, il milionario Hormoz Vasfi.

Sara Croce è finita agli onori delle cronache per la sua contesa legale con il presunto ex fidanzato Hormoz Vasfi, milionario che le avrebbe chiesto un risarcimento pari a 1 milione di euro (che sarebbero i soldi da lui spesi all’epoca della loro relazione).

Sulla vicenda si è espresso anche Giampiero Mughini.

Mughini su Sara Croce: le parole

Stando alle indiscrezioni circolate in rete il milionario Hormoz Vasfi avrebbe chiesto attraverso i suoi legali un risarcimento da 1 milione di euro a Sara Croce, sua ex fidanzata. Giampiero Mughini si è espresso sulla questione affermando che Sara Croce “ce l’ha scritto in faccia che devi pagarla” e che quello tra i due sarebbe stato “il baratto più antico del mondo”.

“A quel baratto”, ha scritto GiampieroMughini dando a Vasfi del “tracagnotto”, “il tracagnotto ci stava eccome. Come facesse a spendere quelle cifre per una cena con fanciulla e relativa madre non so, ma evidentemente gli andava bene. Nel senso che quel che accadeva dopo ne valeva la pena, e a meno che la fanciulla non dicesse “Mi fa male la testa, stasera non ne ho voglia”.

L’ex fiamma di Andrea Damante non ha confermato né smentito le voci sul suo conto e sembra che oggi sia felice accanto al fidanzato, il calciatore Gianmarco Fiory.

La sua relazione col magnate del petrolio risalirebbe all’estate scorsa e stando ai rumor circolati in rete Vasfi si sarebbe affidato a un prestigioso studio legale di Milano per fare causa all’ex protagonista di Avanti un altro. Sarà vero?