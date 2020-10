Dopo essere stato mandato via dal confessionale, Tommaso Zorzi si è duramente sfogato contro gli autori del Grande Fratello Vip 5

Uno dei concorrenti più amati e seguiti dell’attuale quinta edizione del Grande Fratello Vip è senza dubbio Tommaso Zorzi. Col suo carattere pungente e un’intelligenza fuori dal comune, l’influencer milanese ha infatti saputo conquistarsi l’affetto del pubblico, dimostrando in diverse occasioni di aver creato dinamiche di gioco più che mai interessanti.

Il popolare blogger non si è infatti mai nascosto dietro un pugno di mosche, ribadendo la propria opinione anche in situazioni scomode.

Tommaso Zorzi si sfoga con Guenda

Ad ogni modo, pare che nelle ultime ore sia accaduto qualcosa che non è adatto giù a Tommaso. Per tale motivo il gieffino ha deciso di sfogarsi con l’amica e compagna di gioco Guenda Goria, raccontandole nello specifico cosa è successo in confessionale. Stando alle parole di Zorzi, sembra infatti che il giovane sia stato cacciato fuori dalla stanza rossa dopo aver lanciato una serie di provocazioni.

Deluso dall’accaduto, il blogger si è quindi duramente sfogato con la figlia di Maria Teresa Ruta attaccando gli autori del Gf Vip 5.

TOMMASO RACCONTA DI ESSERE STATO CACCIATO DAL CONFESSIONALE #GFVIP pic.twitter.com/D2tzfZtg9b — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) October 27, 2020

Si attendono ora eventuali chiarimenti nella prossima diretta del reality show di Canale 5.

Quel che è certo, in ogni caso, è che Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti più forti, la cui presenza è fondamentale nella Casa di Cinecittà.