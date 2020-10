Alessia Fabiani, ex di Francesco Oppini, entrerà nella Casa di Cinecittà? Gli autori del Grande Fratello ne pensano una più del diavolo

Che gli autori del Grande Fratello Vip siano alquanto machiavellici lo avevamo capito da un pezzo. Ma la notizia che sta circolando nelle ultime ore negli ambienti del gossip ha davvero del diabolico! Pare infatti che la produzione abbia pensato di far entrare in gioco Alessia Fabiani, ex letterina di Passaparola nonché ex fidanzata di Francesco Oppini.

Se dunque pare pressoché certo che il Grande Fratello abbia contattato la Fabiani per stuzzicare Oppini, la showgirl avrebbe tuttavia declinato l’invito.

Chiaramente la trattativa potrebbe ancora essere in corso, nonostante l’iniziale rifiuto di Alessia Fabiani. Nel mentre, alla scoperta dell’arrivo di una nuova concorrente, Francesco Oppini si è mostrato chiaramente allarmato, chiedendo se la new entry fosse nata nel 1976.

Quello è infatti l’anno di nascita della sua ex, che oggi è mamma di due gemelli, Kim e Keira, nati dalla relazione con Fabrizio Cherubini, finita nel 2017.