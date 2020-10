Natalia Paragoni, la prima volta con Andrea Zelletta: “Osceno”

Natalia Paragoni ha raccontato alcuni dettagli intimi della sua prima volta sotto le lenzuola con Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni ha rivelato per la prima volta dei dettagli piccanti sulla sua prima volta col fidanzato, Andrea Zelletta, attuale concorrente del Grande Fratello Vip.

Natalia Paragoni: la prima volta

A sorpresa Natalia Paragoni si è divertita a rispondere ad alcune domande intime dei fan sui social, raccontando tra le altre cose la sua prima volta con il fidanzato Andrea Zelletta.

A detta di Natalia Andrea si sarebbe presentato con degli slip ridicoli, fatto che ha alimentato l’ilarità dei fan: “Era davvero osceno”, ha raccontato sorridente la ragazza.

A seguire Natalia ha raccontato anche la “prima volta” della sua vita, quando con un ragazzo avrebbe fatto l’amore sul soppalco di casa sua mentre i genitori erano assenti. Anche in questo caso Natalia ha divertito i fan taggando i suoi genitori e salutandoli in diretta social, senza alcun tipo d’imbarazzo.

Oggi lei e Andrea Zelletta sembrano essere più felici che mai, e quando hanno avuto occasione di rivedersi nella casa del Grande Fratello Vip il modello l’ha definita sembra indecisioni “la donna della sua vita”. In tanti si chiedono se presto i due – il cui amore è sbocciato a Uomini e Donne – convoleranno a nozze o metteranno su famiglia. Al Grande Fratello Vip Zelletta è finito al centro della bufera per alcune delle sue affermazioni su altre concorrenti (una su tutte Matilde Brandi) ma la fidanzata non ha mai dato prova di essere gelosa di lui e anzi, finora è stata la sua prima grande sostenitrice.