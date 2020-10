Youma Diakite è nuovamente mamma a 49 anni.

Fiocco rosa per Youma Diakite. La modella e attrice, infatti, ha messo al mondo la sua seconda bambina, all’età di 49 anni. È una femmina dopo il primo figlio maschio. Youma non ha ancora svelato il nome della piccola. “…e poi sei arrivata tu a dare un senso a questo 2020 pieno di paure, incertezze e dolore.

Sei un piccolo germoglio di speranza in mezza ad una natura ostile. Il mio cuore trasborda di amore e felicità. Benvenuta principessa mia”. Con queste parole, l’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha voluto annunciare la venuta al mondo della sua seconda bambina.

La gravidanza di Youma

La modella, originaria del Mali, aveva annunciato la sua gravidanza lo scorso mese di giugno 2020. La notizia aveva lasciato tutti a bocca aperta di felicità.

La stessa Youma non credeva potesse avere, alla soglia dei 50 anni, la gioia di diventare ancora una volta mamma. “Non pensavo potesse essere possibile, penso che sia un miracolo. Sono molto felice di condividere con voi questa notizia e abbraccio gli italiani in questo momento difficile per tutti e vi auguro tante belle cose”. La bambina, venuta al mondo da pochi giorni, vivrà in una famiglia davvero unita, Circondata da grande amore e affetto.

Come i fan della modella ricordano, Youma è legata all’imprenditore Fabrizio Ragone da molti anni. Già nel 2014 ha avuto un bambino, il piccolo Mattia. Ed è stata proprio la mancanza del figlio che ha spinto Youma, nel 2019, a lasciare l’Isola dei famosi, condotta allora da Alessia Marcuzzi, e tornare in Italia.