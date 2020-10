Un nuovo scatto di Belen certifica il grande feeling con Antonino Spinalbese: la foto per le vie di Milano con tanto di mascherine

Quella di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembra essere una storia veramente passionale. Lo dimostra chiaramente anche l’ultimo scatto apparso sul profilo Instagram della bella argentina, dove in un’immagine in bianco e nero i due appaiono assai affiatati, in una sorta di passo a due per le strade di Milano.

Nemmeno le mascherine hanno dunque frenato il calore dei due innamorati, la cui relazione pare procedere a gonfie vele.

Belen e Antonino: passione incontenibile

Ricordiamo che la liaison tra la conduttrice di Tu si que vales e il giovane hair stylist è nata la scorsa estate, a pochi mesi di distanza dalla seconda rottura della Rodriguez con il marito Stefano De Martino. Anche lui, di recente, è stato peraltro beccato in compagnia di Mariacarla Boscono, ex del rapper Ghali.

Visualizza questo post su Instagram Pᴀsᴏs @antonspin_ Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 29 Ott 2020 alle ore 7:24 PDT

Ad ogni modo Belen sembra aver definitivamente deciso di palesare alla luce del sole la sua nuova storia con Antonino. Dopo gli scatti della loro mini vacanza in camper, ecco infatti comparire questa foto che certifica il loro reciproco innamoramento.

Nel mentre, anche il giovane artista sta postato sul suo canale diverse immagini della dolce metà, rafforzando così la sensazione che i due facciano sul serio.